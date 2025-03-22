【レークランド（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグ・パドレスのダルビッシュが右肘の炎症のため、負傷者リスト（ＩＬ）入りして開幕を迎える見通しだと、２１日に大リーグ公式サイトが報じた。ダルビッシュは１３日を最後にオープン戦で登板していなかった。また、ナショナルズは２１日、小笠原のマイナー降格を発表。オープン戦５試合で防御率１１・２５だった。