【モデルプレス＝2025/03/22】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が、3月21日放送の日本テレビ系バラエティー番組「沸騰ワード10」（毎週金曜よる7時56分〜）にVTR出演。夢をテーマに熱く語る場面があった。【写真】新生timelesz8人の集合ショット◆菊池風磨の夢とはこの日のは、閉校する学校にサプライズで菊池が熱血授業をする企画を放送。「夢」の見方についての授業を始めた菊池は、物心ついたころから「嵐になりたいという夢」