【モデルプレス＝2025/03/22】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が、3月21日放送の日本テレビ系バラエティー番組「沸騰ワード10」（毎週金曜よる7時56分〜）にVTR出演。オーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（通称：タイプロ）への挑戦について語る場面があった。【写真】新生timelesz8人の集合ショット◆菊池風磨、タイプロが「追い風に」転機語るこの日は、閉校する小学校で「挑戦」をテーマにした特別授業の様子