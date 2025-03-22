「週刊フジテレビ批評」（フジテレビ系）が２２日放送された。「企業問題における第三者委員会の意義と効果」をテーマに青山学院大学名誉教授の八田進二氏と弁護士の遠藤元一氏が解説した。フジテレビは一部週刊誌で報じられた元タレントの中居正広氏の女性トラブルをめぐり、第三者委員会を設置。第三者委員会の一般的な調査の流れとして内部資料の調査、社内アンケート、デジタルフォレンジック調査を経て、関係者へのヒアリン