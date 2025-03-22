FIFAワールドカップ26南米予選第13節の2試合が21日に行われた。首位を走るアルゼンチン代表は、3位ウルグアイ代表と対戦。リオネル・メッシやラウタロ・マルティネスらを欠くなか、68分にティアゴ・アルマダが豪快なミドルシュートを突き刺して先制に成功。終盤にはニコラス・ゴンサレスが退場したものの、1点リードで逃げ切ったアルゼンチン代表が勝ち点を「28」に伸ばし、本大会ストレートインがほぼ確実となった。エクア