【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 アニプレックスは、アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」の放送を7月に開始する。 発表はAnimeJapan 2025にて行われた同作スペシャルステージにて行なわれたもの。放送時期の発表に合わせ、第1弾PVも公開された。PVではオープニングテーマとなるConton Candy