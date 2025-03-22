【レークランド（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグは２１日、各地でオープン戦が行われ、開幕投手に指名されているエンゼルスの菊池はロッキーズ戦に先発し、５回０／３を投げて４安打１失点、５奪三振と好投した。マリナーズとマイナー契約の藤浪はロイヤルズ戦に６番手で登板し、１回１安打無失点だった。タイガースの前田は開幕を救援として迎えることが決まった。２１日の練習前にヒンチ監督から伝えられ、「先発ローテ