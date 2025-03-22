22日、県内のご当地グルメが集まった恒例イベント「土佐の食1グランプリ」が高知市で始まりました。JR高知駅前のこうち旅広場で始まった「第16回土佐の食1グランプリ」は、来場者がお気に入りの1品に投票してグランプリを決める恒例イベントです。今回は、去年グランプリに輝いた四万十市の「びっ栗まんじゅう」や、初出店の中土佐町の「しまんとターキーの炭火串焼き」など14の市町村からバラエティに富んだ30品のご