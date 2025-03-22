【モデルプレス＝2025/03/22】5月9日〜5月11日の3日間、千葉県・幕張メッセで開催されるK-POP Fan ＆ Artist Festival「KCON JAPAN 2025」に、BIGBANG（ビッグバン）のD-LITE（ディライト）が出演することがわかった。【写真】JO1＆INI＆ME:Iらラポネ5組の豪華集合ショット◆「KCON JAPAN 2025」BIGBANG・D-LITE出演へBIGBANGのメンバーとしてデビューし、ユニークなボーカルと卓越したステージパフォーマンスで、多方面から才能と