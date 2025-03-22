食物繊維たっぷりのごぼうを使って、もう一品。『たたきごぼうの梅ごまあえ』は、たたいて味をしみこみやすくしたごぼうに、梅のほどよい酸味と白すりごまのコクを加え、箸休めにもぴったり。食感も楽しく、もうひと口、もうひと口とあとを引くおいしさです。 『たたきごぼうの梅ごまあえ』のレシピ材料（2人分）ごぼう……1/2本（約80g）梅干し（塩分10％）……1個（正味10g）白すりごま……大さじ1みりんしょうゆ作り方（1