【モデルプレス＝2025/03/22】嵐の相葉雅紀が、21日深夜に放送されたパーソナリティーを務める番組「嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス」（文化放送／毎週金曜24時〜）に出演。最近ハマっているものを明かした。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆相葉雅紀、最近ハマっているものを明かすこの日の放送では、最近得をしたと思ったエピソードについてトークを展開。相葉は「『得したなぁ』とは違うんですけど、最