ヒンチ監督「シーズン中に先発するチャンスがあるかもしれない」タイガースの前田健太投手がレギュラーシーズン開幕を中継ぎで迎えることが決まった。AJ・ヒンチ監督が21日（日本時間22日）に発表した。「シーズン最初はブルペンで迎えるが、シーズン中に先発するチャンスがあるかもしれない。今回の決定は決して後ろ向きな配置ではない。ケンタも重要な役割を担うことを望んでいる」と強調した。移籍1年目の昨季は不振のため