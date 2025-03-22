スタジオジブリ作品の魅力に迫る展覧会「ジブリの立体造型物展」が、5月27日（火）〜9月23日（火・祝）まで、東京・天王洲の寺田倉庫B＆C HALL／E HALLで開催されることが決定した。これに先駆け、日時指定制の予約チケットが、3月22日（土）12時00分から、「ローソンチケット」および「日テレゼロチケ」で発売される。【写真】ジブリの世界観をリアルに表現！「ジブリの立体造型物展」過去開催の様子■22年ぶりの東京凱旋今