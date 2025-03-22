アーセナルのイングランド代表DFマイルズ・ルイス＝スケリーが代表デビュー弾を決めたアルバニア代表戦を振り返った。トーマス・トゥヘル監督によって代表初招集を受けたルイス＝スケリーは21日にホームで行われ、2-0で快勝した2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選グループK第1節アルバニア戦に先発。19分にMFジュード・ベリンガムの見事なスルーパスから先制ゴールを奪っていた。FWマーカス・ラッシュフォードの記録(18歳と2