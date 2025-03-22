2025年3月22日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東海道線の旅。旅人は、塚田僚一（A.B.C-Z）。東海道線東京駅から神戸駅まで589.5キロ。東京駅から熱海駅まではJR東日本、熱海駅から米原駅はJR東海、米原駅から神戸駅はJR西日本の管内に分かれます。今週の旅人：塚田僚一（A.B.C-Z）1986年12月10日生まれ。神奈川県出身。A.B.C-Zのメンバー。2012年「Za ABC〜5stars〜」でDVDデビュー。「A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R」Blu-ray&a