３月20日のバーレーン戦を、鎌田大地（クリスタル・パレス）と久保建英（レアル・ソシエダ）の得点によって２−０で勝ち切り、順当に北中米ワールドカップ出場を決めた日本代表。翌21日には、日本サッカー協会の宮本恒靖会長、日本代表の森保一監督、遠藤航キャプテンらが記者会見に臨み、「我々の目標はワールドカップ優勝」だと改めて公言した。そのためには、チームの底上げは必要不可欠。ご存じの通り、１年３か月後の大舞