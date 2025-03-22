パドレスのダルビッシュ有投手（３８）が開幕ローテを外れ、負傷者リスト入りすることが分かった。ダルビッシュと話し合いを持ったシルト監督は「彼は休養中です。数日休養し、少し体を休ませて身体的なことに取り組んでから、また復帰する予定です。現時点では休養をとって調子を上げていくことだ」と米メディアに明かした。チームは２７日（日本時間２８日）からブレーブス戦との開幕シリーズを控え、投手陣の再編を迫られるこ