きのう（21日）岡山県吉備中央町で軽乗用車2台が正面衝突し女性が死亡した事故で、このうち1台を運転していた女がきょう（22日）未明に逮捕されました。 【写真を見る】母親（27）死亡3歳の息子が意識不明の重体吉備中央町の正面衝突死亡事故で女を逮捕対向車線に進入し対向車の女性を死亡させたなどの疑い【岡山】 過失運転致死傷の容疑で逮捕されたのは、岡山市北区の団体職員の女（46）です。警察によりますと女は、き