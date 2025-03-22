米大リーグ、ドジャースとカブスの開幕戦が行われた東京ドーム＝18日【ニューヨーク共同】米大リーグ機構（MLB）は21日、ドジャースとカブスが18日に東京ドームで戦った開幕戦の日本での平均視聴者数が2500万人超を記録し、大リーグの試合で最多だったと発表した。全プラットフォームを通じた数字だという。第2戦は2300万人超で史上2番目。ドジャースと巨人が対戦した15日は約1800万人が視聴し、日本で行われたプレシーズンゲ