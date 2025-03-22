【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」にて日本テレビ・VAP、ytv animation、YTEの合同ブースでは、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」のプロモーションとして朝の情報番組「ZIP!」でおなじみの「ZIP!ガンダムボウリング」が登場。 ハロを投げて、ザク