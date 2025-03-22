元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（36）が22日までに自身のインスタグラムを更新。人気歌姫、人気モデルとのドレスアップ3ショットを披露した。浅田は黒の透け感のあるドレッシーな装いの自身のショットをアップ。ファッションショーを見に訪れたとみられ、続く投稿では、同じく黒のファッションに身を包んだ歌手・中島美嘉、モデルで歌手のすみれとの3ショットも投稿した。浅田の投稿に、フォロワーからは「素