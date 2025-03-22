俳優の石田ゆり子（55）が、広々とした自宅リビングでくつろぐ“家族”の様子を公開した。【映像】愛犬と柔道を楽しむ石田ゆり子これまでにも、自宅で過ごす家族との日常をInstagramで発信している石田。山積みになった洗濯物の上でくつろぐ飼い猫たちや、愛犬と柔道を楽しむ様子などを公開してきた。3月21日の更新でも、リビングの大きな椅子でくつろぐ飼い猫の様子をアップ。「しつこく、今朝のめんめん。しろちゃのめんと