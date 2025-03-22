柔道女子オリンピック5大会連続メダリストで、“YAWARAちゃん”の愛称でも親しまれる谷亮子（49）が20日、Instagramを更新。次男が中学校を卒業したことを報告し、顔出し2ショットを披露している。【映像】「みんなお顔そっくり」と話題の家族ショット谷は、2003年に元プロ野球選手の谷佳知さんと結婚。19歳の長男・佳亮さん、15歳の次男・晃明さんと、2人の息子がいる。Instagramでは、幼少期の思い出や次男の晃明さんが野