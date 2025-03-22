JR西日本 JR西日本によりますと、22日午前9時20分ごろ、伯備線の備中高梁駅～木野山駅間を走行していた普通列車の運転士が倒れそうな木を見つけました。このため備中高梁駅と新見駅の間で運転を見合わせ、伐採作業を行っていましたが、午後２時17分に運転を再開しました。 この影響で、12本が運休し、11本に遅れが出て、約2500人に影響が出ました。