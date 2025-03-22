◇プロ野球・オープン戦巨人6ー2ロッテ（21日、東京ドーム）この日、スタメンを外れた巨人の岡本和真選手について、阿部慎之助監督は「腰がよくなかったらしい」と去年秋に痛めたとされる箇所に問題があったことを明かしました。「だけど、全然バッティング練習もしてたからね。大丈夫な範囲ですって言うけど、じゃあ、やめようって」と大事をとって欠場させたと続けました。岡本選手は去年秋に「左第五腰椎分離症」を理由に侍ジ