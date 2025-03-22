[故障者情報]FC今治は21日、MF山田貴文が検査の結果、左腓腹筋損傷と診断されたことを発表した。山田は16日にホームで行われたJ2第5節・カターレ富山戦で受傷。今季は同試合まで開幕5戦連続でスタメン出場していた。今治の次節は23日に開催され、敵地でいわきFCと対戦する。