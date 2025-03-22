山口市出身で元卓球女子日本代表の石川佳純さん（32）が山口県の魅力を紹介する15秒の動画が22〜28日、東京・渋谷駅前交差点の大型ビジョン5基で放映される。石川さんは「ぜひ、私のふるさと山口にたくさんの方々に遊びに来てほしい」と呼びかけている。県の観光キャッチフレーズ「おいでませふくの国、山口」を広めようと、県観光連盟が「絶景」「体験」「グルメ」をテーマに、15秒と3分14秒の動画を制作した。英語や中国語