女優片岡凜（21）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。ネット上の一部の声に対し、自身の思いをつづった。片岡は「インターネッツに私が終わってると言う人がいたけど、まだまだ終われないし終わりの時は私が決める」ときっぱり述べた。この投稿に対し「応援してます」「インターネッツ、、」「まだまだすごくなるたのしみですな」「伸び代しかない！これからですよね」「まだまだ始まったばかりですよね」「相変わらずカッコ