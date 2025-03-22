この記事をまとめると ■クルマの工場は混流生産という方式を取っていることが多い ■混流生産とはさまざまなクルマを同じラインに流し生産効率を上げることを指す ■EVが増えるとパーツの共通化によりさらに高効率な生産体制になる可能性がある 同じラインにいろいろなクルマが混ざってるけどいいの？ 電動化や自動運転などの技術革新により「自動車業界は100年に一度の大変革期」といわれることが多い。いまどきの若者からする