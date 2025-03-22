Rainy。が3月19日、TVアニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ「But ノーラヴ」収録CDシングルをリリースした。これにともなってリリース記念イベントを全国にて開催中だ。◆Rainy。(レイニー) 画像CDシングル「But ノーラヴ」リリース記念イベントは、3月20日の地元・福岡のイオンモール大牟田からスタート。「But ノーラヴ」ミュージックビデオでも着用しているドジャースのジャケットに赤いパンツで登場したRainy。は、まず20