● 3月24日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 ミライロ東証グロース情報・通信業 【事業内容】 1.デジタル障害者手帳「ミライロID」の企画、設計、開発、提供 2.ユニバーサルデザインに関する研修、リサーチ＆