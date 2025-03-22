アメリカの環境で選手として、人として成長を続ける佐々木photo by Getty Images佐々木麟太郎のスタンフォード大学Life後編花巻東高校時代に世代最強スラッガーとも言われた佐々木麟太郎が、スタンフォード大で1年目のシーズンを送っている。全米トップクラスの野球に関することはもちろん、アメリカ屈指の学業レベルを誇る学生生活においても大いに刺激を受け、日々、さまざまなことを吸収して自身の成長につなげているという