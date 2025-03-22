待望の本塁打が出たスタンフォード大の佐々木photo by Bob Drebin/ISI Photos佐々木麟太郎のスタンフォード大学Life前編アメリカのスタンフォード大に進学した佐々木麟太郎に、ついに待望の初ホームランが出た。同じ試合で２本目、次の試合でももう１本放つなど、"らしさ"を発揮し始めている。佐々木にとってアメリカ屈指の学力を誇る同大の環境、チームメートや指導者との過ごす時間は、どのようなものなのか。初本塁打が出る