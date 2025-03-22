ロバート秋山が歌い続ける音楽特番「秋山歌謡祭」が、ライブイベントに進化する。名古屋テレビが２１日の定例社長会見で発表したもので、９月２２日、２３日「ＺｅｐｐＮａｇｏｙａ」（名古屋市中村区）での開催が決定。アーティスト秋山を間近で観られる貴重なステージとなる。歌謡祭は２０２３年にスタート。初回は制作した名古屋テレビ以外にリアルタイム放送はなく、後から１３局が放送するという地方局の１コンテンツだ