「アイドルは芸術」「少女は高尚だ」をコンセプトに、オーケストラ × ラウドロックを基調とした本格派アイドルGenesis Girl（ジェネシスガール）が、2025年3月20日（木・祝）、東京都渋谷区のライブハウス渋谷REXにて、生バンドを従えたワンマンライブ＜Genesis Girl One Man Live 〜Mephisto〜＞を開催、全13曲にわたる壮大なステージは、音楽ファンとアイドルファンの境界を超えた衝撃の覚醒として記憶に刻まれた。渋谷の地下に