機内で遊ぶロハスに反響米大リーグ・ドジャースのミゲル・ロハス内野手が日本の思い出を振り返った。19日まで東京ドームで行われた開幕シリーズのために来日。帰国後に約1週間の滞在を振り返った。機内にも日本のおもちゃを持ち込み。日本のファンからは「日本を満喫されたようで良かったです」と反響が寄せられている。息子が笑顔で見守る中、真剣な表情で必死に挑戦した。ロハスが機内で手にしていたのは日本の伝統的なおも