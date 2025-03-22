広島が“若手の躍動”で初優勝、Bリーグ勢が2年連続東アジア王者にアジアのバスケットボール市場における日本の台頭が止まらない。3月7〜9日にマカオで行われたクラブの国際大会「東アジアスーパーリーグ（EASL）」のプレーオフ・ファイナル4で広島ドラゴンフライズが初優勝を飾り、昨年の千葉ジェッツに続いてBリーグ勢が2連覇を果たした。日本バスケは競技レベルはもちろんのこと、ビジネス面での伸長も著しく、その成長ぶりは