永野芽郁が主演を務め、大泉洋が共演する映画『かくかくしかじか』より、主人公・明子（永野）と日高先生（大泉）の濃厚な9年間の物語を凝縮した場面写真10点が一挙公開された。【写真】永野芽郁×大泉洋が紡ぐ9年間の物語『かくかくしかじか』場面写真本作は、漫画家・東村アキコが自身の実話を描いた同名漫画を、東村自身の脚本により関和亮監督が映画化。東村の生まれ故郷の宮崎をはじめ、石川、東京の3つの街を舞台に、人