全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂の焼肉店『和牛焼肉神楽坂牛ます』です。山形県産A5黒毛和牛「雪降り和牛尾花沢」細やかにサシの入ったカルビに挑んで思わず唸った！脂は澄んだ甘みの余韻を残しながら儚く消えるほど軽く、肉自体が持つ風味はどこまでも上品。“最近、焼肉はちょっと重くて”なんて二の足を踏んでいる読者諸氏に推したいのがこの店だ。焼肉