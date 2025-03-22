■3月はわくわく♪春の「ぬりえーしょん」イベントのお知らせいよいよ3月！新生活前のお休みに、みんなで「ぬりえーしょん」を楽しもう！3月に実施する「ぬりえーしょん」関連イベントをご紹介します♪■「うごく！しゃべる！ぬりえーしょん」シリーズとは？ 「ぬりえーしょん」は、紙の伝統とデジタルテクノロジーを融合させたフランス生まれの画期的なぬりえシリーズ。モバイルアプリ「BlinkBook」を使って、ぬりえをアニメ