韓国憲法裁判所が２１日にも尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領弾劾審判宣告日を告知しなかったことを受けて宣告が来週にもう一度延ばされることになった。憲法裁判官はこの日も評議を開いて争点を討論したことが分かった。憲法裁判所が宣告時点を特定していたわけではない。ただし、韓国法曹界では盧武鉉（ノ・ムヒョン）・朴槿恵（パク・クネ）元大統領弾劾事件の前例や国政混乱収拾という憲法機関の責任を考慮して、弁論を終結から