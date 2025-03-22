ゴリラ研究の第一人者・山極寿一さんが新著『老いの思考法』を上梓した。老いの日々を「寂しい」「苦しい」と感じる人も多いなかで、人生後半戦の捉え方が一変する画期的な一冊だ。現代社会でどう老いたらよいのか話を聞いた。【写真】この記事の写真を見る（5枚）◆◆◆◆山極寿一氏撮影・鈴木七絵（文藝春秋）長寿国だが“老いは邪魔もの”な日本――今回なぜ初めて「老い」をテーマにした本を書かれたのでしょうか？山極