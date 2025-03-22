『地下鉄サリン事件はなぜ防げなかったのか元警察庁刑事局長 30年後の証言』（垣見輶 著／手塚和彰、五十嵐浩司、横手拓治、吉田伸八 編著）朝日新聞出版1995年3月。20日に地下鉄サリン事件が発生し、22日に警察がオウム真理教の施設へ一斉捜索に入った。なぜ2日後だったのか。警察が強制捜査の時機を逸していった経緯が、本書を読むとよくわかる。地下鉄サリン事件を防げたはずのタイミングは、少なくとも三度あった