アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が23日に開催する「ONE172」（さいたまスーパーアリーナ）の前日公開計量が、22日に行われた。メインイベントで対戦するK−1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（team VASILEUS）と元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）の両者がハイドレーションテストそして計量をクリアした。午前10時から行われた計量とハイドレーションテスト