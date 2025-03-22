アニメ映画「ナタ２」のプロモーションで、民族衣装をまといトン族大歌を披露する舞楽蝉歌楽団のメンバー。（１月２４日撮影、貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽3月22日】世界的ヒットとなった中国のアニメ映画「哪吒之魔童閙海」（ナタ2）で使われた「トン族大歌」が注目を集めている。貴州省のトン族が千年以上にわたって歌い継いできた多声合唱音楽で、指揮や伴奏なしに歌声が自然に合わさっていくのが特徴。中国