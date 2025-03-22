テレビアニメ『青春ブタ野郎』シリーズの新作『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』が、7月より放送されることが決定した。また、アニメ映像初出しとなる第1弾PVも解禁された。【画像】大学生編！新キャラ登場公開された『青ブタ』新作の場面カットオープニングテーマは大人気3ピースロックバンドConton Candyの「スノウドロップ」に決定・疾走感のあるオープニングテーマは第1弾PV内でも聴くことができる。さらに