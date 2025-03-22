モデルのマギー（32）が22日、自身のインスタグラムを更新し、人生初の釣りに挑戦したことを報告した。【写真】「脚が長い！」短パンから美脚を披露したマギー「人生初釣り1匹だけ釣れました」と投稿し、釣りの様子を振り返ったマギー。「ぼーっと地平線眺めながら、たまに巻いたり下ろしたり、くっくっと食われる感覚を待つ感じ」と、そのひとときを楽しんだことを明かし、「釣りが好きになったというより、この時間が好き