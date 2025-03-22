２０日、上海市の北外灘で花見や散策を楽しむ人々。（上海＝新華社記者／張建松）【新華社上海3月22日】好天に恵まれた中国上海市では、春の陽気に誘われた多くの人々が花見や散策を楽しんでいる。２０日、上海市の外灘でくつろぐ人々。（上海＝新華社記者／張建松）２０日、上海市の外灘で花見や散策を楽しむ人々。（上海＝新華社記者／張建松）２０日、上海市の外灘で咲き誇るヒナゲシ。（上海＝新華社記者／張建松）２０日、