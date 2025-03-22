JR西日本によりますと、きょう（22日）午前9時20分頃、伯備線の上り普通列車の運転士が岡山県高梁市の備中高梁駅と木野山駅の間を走行中に、倒れそうな木を見つけ停車しました。現場に作業員を派遣し倒木の撤去作業を行うため、備中高梁駅と新見駅間で運転を見合わせていましたが、午後2時17分に運転が再開されました。乗客約30人や乗務員にけがはないということです。