HYBE傘下レーベルに所属する末っ子グループたちが先輩に負けない飛躍を見せている。【写真】ILLIT、『それスノ』“完コピダンスバトル”で優勝！BOYNEXTDOORとILLITが、HYBEの“稼ぎ頭”として活躍している。海外の授賞式で賞を獲得するだけでなく、世界最大級の音楽フェスティバルにも出演が決定。今や“次世代スター”へと成長し、グローバルな影響力をますます拡大している。2023年5月にデビューしたBOYNEXTDOORは、今年1月に発